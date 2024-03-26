В Балтиморе контейнеровоз врезался в мост и снес его. Видео

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В США корабль-контейнеровоз врезался в автомобильный мост. Авария произошла в Балтиморе, в штате Мэриленд. На кадрах видно, как корабль врезается в опору моста. После этого мост начинается рушиться, а на корабле гаснет бортовое освещение.

Из-за обрушения моста в воду рухнули семь машин. Одна из них — тягач с прицепом, сообщил официальный представитель компании-оператора моста. Для помощи оказавшимся в воде направили команду водолазов.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки был длинной 2,5 км и предназначался для движения автомобилей. Его построили в 1977 году. Основа конструкции — стальные фермы, которые лежат на опорах.