В Минэке заявили о содействии следствию на фоне задержания чиновников
Министерство экономического развития оказывает содействие следствию в связи с задержанием чиновников ведомства по делу о рейдерском захвате предприятия в Ставропольском крае. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
«По факту задержания <...> 21 марта директора Департамента социально-экономического развития СКФО министерством оказывается все необходимое содействие следствию», — говорится в сообщении.
26 марта ФСБ и МВД задержали членов организованной группы, в которую входили сотрудники Министерства экономического развития и бизнесмены Ставропольского края. По версии следствия, участники группы досрочно прекратили действие лицензии организации в Минеральных Водах, которая занималась добычей воды.
Руководителю компании поступали угрозы, дорогу к предприятию повредили. Чиновники и бизнесмены требовали передать им 50% акций вододобывающего предприятия, стоимость пакета акций МВД оценило в 70 млн руб. По версии ФСБ, члены группы действовали в целях «рейдерского захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юридических лиц».
По делу о рейдерстве в Московском регионе и Ставропольском крае провели 17 обысков, у участников преступной группы нашли оружие, наличные деньги и дорогие машины.
Возбуждено уголовное дело по трем пунктам: ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий; ч. 4 ст. 158 — кража в составе организованной группы; ч. 3 ст.163 — вымогательство в крупном размере.
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