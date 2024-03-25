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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Путин заявил о сплочении народа после теракта в «Крокусе»

Путин: организаторы теракта хотели посеять панику, но россияне сплотились
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» хотели посеять панику в российском обществе, но у них не получилось, заявил президент России Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после нападения, передает пресс-служба Кремля.

«Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу», — сказал он. Президент подчеркнул, что Москва знает, чьим руками было совершено нападение, но необходимо выяснить, кто стал заказчиком.

Песков переадресовал следствию вопрос о роли ИГИЛ в теракте в «Крокусе»
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Согласно последним данным, погибли 139 человек, в том числе трое детей, еще 182 пострадали. Один из подозреваемых в совершении теракта во время допроса рассказал, что за нападение ему пообещали 500 тыс. руб., он готовился к теракту, слушая «проповедника» в Telegram. 

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), писали Reuters и The New York Times.

Кремль переадресовал следствию вопрос о причастности ИГИЛ к теракту. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что США пытаются «отмазать» Украину за счет упоминаний этой террористической организации. Украинские власти и Белый дом опровергли причастность Киева к нападению.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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