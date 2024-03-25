Одного из фигурантов по делу «Крокуса» ранее штрафовали за хищение шоколадок

Один из фигурантов по делу «Крокуса» привлекался за хищение шоколадок

В 2021 году Центральный районный суд Твери оштрафовал фигуранта по делу о теракте в подмосковном «Крокусе» Диловара Исломова на 1 тыс. рублей за хищение шоколадок, следует из карточки суда.

Согласно материалам дела, 5 апреля 2021 года Исломов украл из тверской «Пятерочки» две плитки молочного шоколада «Милка» и еще две — «Риттер спорта» на сумму 350 руб. На него составили протокол по статье о мелком хищении (ч. 1 ст. 7.27 КоАП) и назначили штраф в 1 тыс. руб., он признал вину.

Вечером 25 марта Басманный суд арестовал до 22 мая троих фигурантов дела: обвиняемых братьев Аминчона и Диловара Исломовых (последний — бывший владелец белого Renault, на котором приехали и скрылись террористы), а также подозреваемого в причастности к теракту Исмоила Исломова, отца обвиняемых.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Согласно последним данным, погибли 139 человек, 182 пострадали. Ранее суд арестовал четырех исполнителей нападения, они признали вину.