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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Один из фигурантов по делу «Крокуса» привлекался за хищение шоколадок

Одного из фигурантов по делу «Крокуса» ранее штрафовали за хищение шоколадок
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

В 2021 году Центральный районный суд Твери оштрафовал фигуранта по делу о теракте в подмосковном «Крокусе» Диловара Исломова на 1 тыс. рублей за хищение шоколадок, следует из карточки суда.

Согласно материалам дела, 5 апреля 2021 года Исломов украл из тверской «Пятерочки» две плитки молочного шоколада «Милка» и еще две — «Риттер спорта» на сумму 350 руб. На него составили протокол по статье о мелком хищении (ч. 1 ст. 7.27 КоАП) и назначили штраф в 1 тыс. руб., он признал вину.

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Вечером 25 марта Басманный суд арестовал до 22 мая троих фигурантов дела: обвиняемых братьев Аминчона и Диловара Исломовых (последний — бывший владелец белого Renault, на котором приехали и скрылись террористы), а также подозреваемого в причастности к теракту Исмоила Исломова, отца обвиняемых.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Согласно последним данным, погибли 139 человек, 182 пострадали. Ранее суд арестовал четырех исполнителей нападения, они признали вину.

Теги
теракт «Крокус Сити Холл» кража фигуранты дела
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