Новым министром обороны Литвы стал автор анти-российских инициатив

Главой Минобороны Литвы стал автор ограничений для россиян и белорусов

Лауринас Касчюнас (Фото: Парламентская ассамблея ОБСЕ)

Новым министром обороны Литвы стал председатель комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Лауринас Касчюнас, сообщает пресс-служба президента.

«Президент <...> подписал декреты об увольнении с поста главы Минобороны Арвидаса Анушаускаса и назначении на этот пост Лауринаса Кащюнаса», — цитирует заявление Delfi. Анушкаускас занимал пост министра с 2020 года.

Касчюнас известен регулярными предложениями о введении жестких ограничений для проживающих в стране россиян и белорусов.

В частности, он стал одним из авторов инициативы о запрете выдачи литовского гражданства гражданам России и Белоруссии. Он также включает временный запрет на покупку недвижимости на территории Литвы, за исключением случаев, когда у граждан есть вид на жительство в стране.

Политик также высказывал обеспокоенность тем, что иностранцы с постоянным видом на жительство в Литве могут голосовать на муниципальных выборах, отметив при этом приток белорусов в страну. «Это может иметь и политические последствия», — подчеркивал он.