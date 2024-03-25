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Политика ,  
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Новым министром обороны Литвы стал автор анти-российских инициатив

Главой Минобороны Литвы стал автор ограничений для россиян и белорусов
Лауринас Касчюнас
Лауринас Касчюнас (Фото: Парламентская ассамблея ОБСЕ)

Новым министром обороны Литвы стал председатель комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Лауринас Касчюнас, сообщает пресс-служба президента.

«Президент <...> подписал декреты об увольнении с поста главы Минобороны Арвидаса Анушаускаса и назначении на этот пост Лауринаса Кащюнаса», — цитирует заявление Delfi. Анушкаускас занимал пост министра с 2020 года.

Касчюнас известен регулярными предложениями о введении жестких ограничений для проживающих в стране россиян и белорусов.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images Europe

В частности, он стал одним из авторов инициативы о запрете выдачи литовского гражданства гражданам России и Белоруссии. Он также включает временный запрет на покупку недвижимости на территории Литвы, за исключением случаев, когда у граждан есть вид на жительство в стране.

Политик также высказывал обеспокоенность тем, что иностранцы с постоянным видом на жительство в Литве могут голосовать на муниципальных выборах, отметив при этом приток белорусов в страну. «Это может иметь и политические последствия», — подчеркивал он.

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