Арнольд Шварценеггер (Фото: Hannes Magerstaedt / Getty Images)

Актеру и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор. Он рассказал об этом в своем подкасте Arnold's Pump Club.

«В прошлый понедельник (18 марта. — РБК) я перенес операцию, чтобы стать машиной немного больше: мне поставили кардиостимулятор», — сообщил актер (цитата по Daily Mail).

Шварценеггер отметил, что у него «все отлично». По словам актера, спустя несколько дней после операции он смог присутствовать на большом мероприятии.

Арнольду Шварценеггеру 76 лет. У него врожденный порок сердца. В 1997 году актеру заменили клапан легочной артерии, в 2018 году ему потребовалась повторная замена клапана. Спустя два года, в 2020 году, Шварценеггер перенес третью подобную операцию.

В подкасте актер рассказал, что врачи посоветовали ему установить кардиостимулятор, так как «его сердцебиение стало нерегулярным» из-за образования рубцовой ткани после последней операции.