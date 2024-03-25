Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор
Актеру и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор. Он рассказал об этом в своем подкасте Arnold's Pump Club.
«В прошлый понедельник (18 марта. — РБК) я перенес операцию, чтобы стать машиной немного больше: мне поставили кардиостимулятор», — сообщил актер (цитата по Daily Mail).
Шварценеггер отметил, что у него «все отлично». По словам актера, спустя несколько дней после операции он смог присутствовать на большом мероприятии.
Арнольду Шварценеггеру 76 лет. У него врожденный порок сердца. В 1997 году актеру заменили клапан легочной артерии, в 2018 году ему потребовалась повторная замена клапана. Спустя два года, в 2020 году, Шварценеггер перенес третью подобную операцию.
В подкасте актер рассказал, что врачи посоветовали ему установить кардиостимулятор, так как «его сердцебиение стало нерегулярным» из-за образования рубцовой ткани после последней операции.
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