МЧС: спасатели уже разобрали 90% обрушившихся в «Крокусе» конструкций

МЧС сообщило о разборе 90% обрушившихся в «Крокусе» конструкций

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В ходе поисковой операции в подвергшемся нападению «Крокус Сити Холле» специалисты разобрали более 90% обрушившихся конструкций.

Об этом говорится в пресс-релизе МЧС, поступившем в РБК.



«Наиболее сложный участок — это завал на балконе зрительного зала. При помощи строительного комплекса проводится разбор металлических конструкций и их вывоз», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что расчеты кинологов «продолжают обследовать каждый метр завала». К работам привлечены 150 специалистов МЧС и 30 единиц спасательной техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о продлении поисковой операции на месте теракта до 17:00 вторника, 26 марта.

«Задача — разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними не осталось тел. Уже полностью очищены сцена, партер и балкон», — рассказал глава региона.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям, подожгли помещения и скрылись.

В здании возник пожар на площади около 13 тыс. кв. м, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Открытое горение ликвидировали только к вечеру 23 марта.

По последней информации, в результате теракта погибли 137 человек, пострадали 182.

Из заключений о смерти, выданных родственникам погибших, следует, что террористы стреляли в упор и в спину убегавшим.

«В заключении указано большое количество травм, среди них [травмы] сердца, головы, аорты. Как нам пояснили, это значит, что стреляли хаотично по людям, как по живым мишеням, на поражение. Смерть наступала мгновенно», — рассказал ТАСС житель Москвы, опознавший дочь.

Во многих заключениях не уточняется первопричина смерти. Опрошенные агентством эксперты пояснили, что ее не указывают, так как любое из полученных ранений смертельно и невозможно выяснить, какое стало первичным.

24 марта Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая четверых задержанных исполнителей теракта. Перед судом предстали Далерджон Мирзоев, Рачабализод Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.