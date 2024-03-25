 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Заседание Совбеза ООН началось с минуты молчания по погибшим в «Крокусе»

Заседание Совбеза ООН началось с минуты молчания по погибшим в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Заседание Совбеза ООН началось с минуты молчания по погибшим в «Крокусе»
Video

Очередное, 9686-е, заседание Совета Безопасности ООН началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Трансляция заседания шла на канале ООН на сервисе YouTube.

Открывая заседание, постпред Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки, который председательствовал на заседании, сообщил о запросе, который поступил от российской делегации, с просьбой почтить минутой молчания жертв теракта в Подмосковье, который произошел 22 марта.

Ямадзаки призвал всех присутствующих встать и почтить память погибших минутой молчания.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Совбез ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию.

За эту резолюцию проголосовали 14 стран, представитель Соединенных Штатов воздержался.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта, в концертном зале должна была выступать музыкальная группа «Пикник».

Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последней информации, погибли 137 человек, пострадали 182.

В суд поступили дела еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теги
Совбез ООН минута молчания теракт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 100,37 (+0,15) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 92,78 (+0,16) Инвестиции, 16:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:23
Осужденный за изнасилование Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог Спорт, 19:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:17
Великобритания заявила о планах укрепить свои ядерные силы Политика, 19:12
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 19:11
МЧС сообщило о ликвидации последствий пожара при теракте в «Крокусе» Политика, 19:10
Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж Общество, 19:03 
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Преемник Binance закрылся спустя полгода. Как быть пользователям биржи Крипто, 18:48
Российская теннисистка снялась с матча с Саккари на турнире в Майами Спорт, 18:48
С чем связан успех Reddit на бирже и как он изменит рынок IPO в США Pro, 18:46
Курс биткоина поднялся выше $69 тыс. Крипто, 18:36
Суд арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»⁠ Политика, 18:34
США ввели санкции против российской платформы цифровых финансовых активов Политика, 18:31
Посол России не явился в МИД Польши, куда его вызвали из-за ракеты Политика, 18:27