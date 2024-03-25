Губернатор Голубев: в «Крокус Сити» во время теракта были четверо ростовчан

Ростовский губернатор сообщил о трех пропавших в «Крокусе» земляках

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Судьба трех жителей Ростовской области, которые были в «Крокус Сити Холле» во время теракта, остается неизвестной, сообщил глава региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«Остается неизвестной судьба еще трех жителей Ростовской области: жительницы Волгодонска, а также двух уроженцев Таганрога — многодетной мамы и ее несовершеннолетнего сына», — написал губернатор.

По словам Голубева, еще одна жительница региона родом из Матвеево-Курганского района, которая находилась в концертном зале в момент нападения, получила огнестрельное ранение. Сейчас врачи оценивают состояние женщины как средней тяжести, ее жизни ничего не угрожает.

«Поручил областным ведомствам быть на контакте с родными наших земляков. При необходимости окажем им всю требующуюся помощь», — отметил глава региона.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям, подожгли помещения и скрылись.

По последней информации, погибли 137 человек, пострадали 182. В больницах Москвы и Подмосковья продолжают оставаться 96 человек, получивших ранения во время теракта.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ).

По делу о теракте на следующий день, 23 марта, задержали 11 подозреваемых. Четверых участников нападения, которых поймали в Брянской области, суд арестовал до 22 мая.