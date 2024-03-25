Сотрудник «Крокуса» рассказал о встрече с одним из террористов 7 марта

Шамсидин Фаридуни (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Один из террористов — Шамсидин Фаридуни — осматривал фойе «Крокус Сити Холла» 7 марта, рассказал телеграм-каналу SHOT 16-летний сотрудник концертного зала Александр Журик.

В тот день он работал около эскалатора в «Крокус Сити Холле»: консультировал посетителей, как пройти в гардероб, зал и другие места. «Он [Фаридуни] ко мне подходил несколько раз на протяжении, наверное, часа, что-то невнятное спрашивал, я не помню точно что, потому что он плохо говорил по-русски. Помню, что сказал ему, что нужно пройти в гардероб, оставить там вещи, так как его не пустят в зал», — сообщил Александр.

По его словам, террорист не стал снимать верхнюю одежду в гардеробе, ходил по фойе и осматривался. «Мне это тогда показалось каким-то подозрительным, но я особо не придал этому значения», — сказал сотрудник «Крокуса», добавив, что запомнил Фаридуни по куртке.

В день теракта, 22 марта, Журик работал в гардеробе на минус первом этаже. Как пишет SHOT, во время стрельбы ему удалось вывести через служебную дверь десятки человек. «Я его вспомнил, когда увидел фотографии», — уточнил Александр.

Фаридуни и еще трое террористов ворвались в «Крокус Сити Холл», открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. ФСБ сообщила об их задержании на следующий день. Участников теракта отправили под арест до 22 мая. Всего задержаны 11 подозреваемых, информацию об остальных в Кремле не раскрыли.

Согласно последним данным, погибли 137 человек, пострадали 182. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).