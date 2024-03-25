Мишустин начал встречу с депутатами Госдумы с минуты молчания
Встреча премьер-министра Михаила Мишустина с депутатами всех фракций Госдумы началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе кабмина.
Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших и назвал главной задачей заботу о них, а также о пострадавших и их семьях. Глава кабмина поблагодарил медиков, пожарных, спасателей, силовиков и доноров, которые сдали кровь для раненых.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Согласно последним официальным данным, погибли 137 человек, пострадали 182. Ответственность на себя взяла террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Задержано 11 человек, четырех из них — непосредственных участников теракта — суд отправил под арест до 22 мая. Личности остальных фигурантов в Кремле раскрывать отказались.
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