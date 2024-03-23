Меры безопасности усилены на объектах коммунальной и социальной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей, в городе также отменили увеселительные мероприятия в выходные, сообщил губернатор Беглов

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге усилили меры безопасности на объектах коммунальной и социальной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей, сообщил губернатор города Александр Беглов в телеграм-канале.

«Провел заседание оперативного штаба. В знак солидарности с пострадавшими и скорби по погибшим в Подмосковье, приняли решение отменить в предстоящие выходные дни все увеселительные мероприятия на территории Петербурга», —сообщил Беглов.

Вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник». По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.

В здании начался пожар, произошло обрушение кровли. По данным МЧС, пожар пока не локализован, его площадь составляет 12,9 тыс. кв. м.

По предварительным данным, погибли 40 человек и более 100 пострадали, сообщает ФСБ. СК возбудил дело о теракте.

Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры в ближайшие дни отменены, сообщило Минкультуры. До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене всех спортивных, культурных и массовых мероприятий.

На месте теракта в «Крокус Сити Холле» ищут преступников, продолжается эвакуация людей, сообщили в Росгвардии. Позднее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что сотрудники СОБР Росгвардии покинули «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления. «Несмотря на пожар, спецназ полностью «отработал» подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы», — написал он в телеграм-канале.

Минтранс сообщил, что на объектах транспорта действует максимально возможный уровень безопасности. «В связи с предпринимаемыми дополнительными мерами просим пассажиров заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — сказали в ведомстве.