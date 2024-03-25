Спасатели приостановили работы внутри шахты «Пионер» в Амурской области

Фото: МЧС России

Спасательные работы на золотодобывающем руднике «Пионер» приостановлены из-за угрозы безопасности, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

«Бурение разведывательных скважин продолжается. Работы внутри шахты приостановлены из-за угрозы безопасности задействованных в операции специалистов», — говорится в сообщении.

В правительстве региона также добавили, что ход поисково-спасательной операции обсудили на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям. Представители «Пионера» и МЧС России оперативно сообщают родственникам пострадавших горняков о результатах работ, отметили в правительстве.

По данным МЧС, накануне с помощью одной установки по бурению разведочных скважин удалось добраться до горных выработок, там обнаружили воду. В ведомстве сообщили о риске повторного прорыва горной массы.

На шахте «Пионер» 18 марта произошло обрушение горной породы, под завалами оказались 13 горняков. Об их судьбе до сих пор нет сведений. Спасатели пытаются пробурить четыре разведочные скважины для доступа к местам возможного нахождения шахтеров.

В связи с ситуацией в Амурской области был объявлен режим региональной ЧС.