Спасатели приостановили работы внутри шахты «Пионер» в Амурской области
Спасательные работы на золотодобывающем руднике «Пионер» приостановлены из-за угрозы безопасности, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.
«Бурение разведывательных скважин продолжается. Работы внутри шахты приостановлены из-за угрозы безопасности задействованных в операции специалистов», — говорится в сообщении.
В правительстве региона также добавили, что ход поисково-спасательной операции обсудили на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям. Представители «Пионера» и МЧС России оперативно сообщают родственникам пострадавших горняков о результатах работ, отметили в правительстве.
По данным МЧС, накануне с помощью одной установки по бурению разведочных скважин удалось добраться до горных выработок, там обнаружили воду. В ведомстве сообщили о риске повторного прорыва горной массы.
В связи с ситуацией в Амурской области был объявлен режим региональной ЧС.
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