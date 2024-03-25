МЧС: буровая установка дошла до горных выработок в руднике в Приамурье

Буровая установка дошла до горных выработок в руднике с шахтерами

Фото: МЧС России

Одна из буровых установок, которые бурят разведочные скважины на обрушившемся руднике «Пионер» в Амурской области, добралась до горных выработок, сообщила РБК пресс-служба МЧС.

В результате обвала на руднике уже в течение недели нет сведений о судьбе 13 горняков, работавших в шахте.

«Вчера при бурении скважины на 243 метре удалось выйти в горные выработки», — говорится в сообщении.

Специалисты обследовали скважину с помощью видеокамеры и обнаружили там воду, отметили в МЧС. Есть опасность повторного прорыва горной массы, добавили в ведомстве.

Спасатели продолжают бурение трех других разведочных скважин.

«Сейчас основная задача — при помощи буровых установок попасть в горные выработки в места возможного нахождения людей для оценки наличия и отсутствия воды в выработках», — объяснили в МЧС.

18 марта после обрушения горной породы на золотодобывающем руднике «Пионер» под завалами оказались 13 горняков. После этого в Амурской области, где произошло ЧП, ввели режим ЧС на региональном уровне. Спасатели начали бурить четыре разведочные скважины. Объем прорыва породы и льда составляет более 194 тыс. куб. м.

25 марта спасатели узнали о вероятном затоплении рудника, воду обнаружили на глубине 153 м и предположили, что остальные площади также затоплены.