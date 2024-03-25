Мадрид и Вена не повысили уровень опасности в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

В Испании и Австрии оценили уровень террористической угрозы Мадрид и Вена не повысили уровень опасности в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

В Испании и Австрии оценивают уровень террористической угрозы как высокий, заявили РБК в МВД этих стран. Однако Вена и Мадрид не стали повышать уровень опасности до максимального после теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

В МВД Австрии сообщили РБК, что учитывают события в мире при оценке внутренней ситуации с безопасностью. С октября 2023 года по сегодняшний день уровень террористической угрозы в Австрии определен как высокий. «Однако сейчас признаков конкретной угрозы нет», — так в ведомстве ответили на вопрос, планирует ли Вена увеличить уровень угрозы в связи с терактом в России.

«Международные события и происшествия, безусловно, учитываются Управлением государственной безопасности и разведки (DSN) при постоянной оценке рисков. Эта оценка иногда становится основанием для принятия дальнейших мер, таких как усиленный режим работы полиции и патрулирование важных мест и собраний. В предстоящий период это в основном коснется различных пасхальных мероприятий», — заявили РБК в МВД Австрии.

В Министерстве внутренних дел Испании сообщили РБК, что в стране установлен высокий уровень террористической угрозы.

«В Испании установлен четвертый уровень террористической угрозы при максимальном пятом, введены усиленные меры безопасности на время Страстной недели (Semana Santa)», — заявил РБК представитель пресс-службы МВД Испании, отметив, что соответствующее распоряжение было сделано 20 марта.

Страстная неделя в католических странах приходится в этом году на 24–31 марта. Власти Испании решили сохранить четвертый уровень опасности, то есть определяют риск террористической угрозы как высокий. В королевстве усилили режим службы полиции с 00:00 22 марта до 15:00 2 апреля. Будут ли введены дополнительные меры в связи с терактом в России, в МВД не пояснили.

Ранее власти Франции приняли решение повысить уровень террористической опасности до самого высокого. После теракта в «Крокус Сити Холле» президент республики Эмманюэль Макрон собрал в Елисейском дворце Совет по обороне и национальной безопасности. «Учитывая заявление «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) о совершении теракта и угрозы, нависшие над нашей страной, мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация с риском терактов», — написал в соцсети X (бывший Twitter) премьер-министр Габриэль Атталь.

Последний раз в стране повышали уровень угрозы до максимального в октябре прошлого года, после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Американское издание NYT сообщило, что на Западе опасаются терактов в Европе после событий в «Крокус Сити Холле». В ООН назвали «первоклассной мишенью» для боевиков Олимпийские игры в Париже, которые состоятся этим летом.