Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Карпухов

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Карпухов умер во сне в возрасте 50 лет

Александр Карпухов в сериале «Улицы разбитых фонарей» (Фото: Русское видео )

В возрасте 50 лет скончался актер Александр Карпухов, сообщил его коллега, артист петербургского Молодежного театра на Фонтанке Александр Андреев.

«Еще одна наипечальнейшая весть… не стало Карпушины… Сани Карпухова», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». Причины смерти Андреев не уточнил.

Друг Карпухова Артем Борков сообщил РБК, что актер скончался во сне утром в субботу, 23 марта. По его словам, в последнее время у него были проблемы со здоровьем. Дата похорон пока не определена, добавил Борков.

РБК обратился за комментарием к его друзьям Александру Куликову и Алексею Одингу.

Карпухов родился в Ленинграде в 1974 году, окончил Институт авиаприборостроения и СПбГАТИ. В 1998 году состоялся его актерский дебют в комедии «Горько!» (Семен Михайлович). Позже его взяли в труппу Молодежного театра на Фонтанке.

За свою актерскую карьеру он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, а также был ведущим программы «Танц-Класс» на СТС. В частности, он сыграл несколько эпизодических ролей в «Улицах разбитых фонарей», матроса в «Бандитском Петербурге», сыча в «Литейном», подполковника Дунаева в «Морских дьяволах», Николая в «Убойной силе». Он также принимал участие в съемках фильмов «Бумер. Фильм второй» и «Елки лохматые».