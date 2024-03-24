В МВД опровергли сообщения о недолжной реакции на теракт в «Крокус Сити Холле»

В МВД ответили на сообщения о недолжной реакции на теракт в «Крокусе»

Полиция прибыла в «Крокус» через пять минут после сигнала о стрельбе в дежурную часть, сообщили в МВД. Там также опровергли связь с органами внутренних дел якобы охранника со служебной собакой на видеозаписи Baza

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Полицейские прибыли в «Крокус Сити Холл» через пять минут после поступления в дежурную часть информации о стрельбе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, не уточнив конкретное время получения заявки.

Она также прокомментировала публикации о недолжном реагировании полицейских на события в «Крокус Сити Холле». Телеграм-канал Baza публиковал видеозапись, на которой мужчина с собакой, которого канал назвал охранником, уходит вместе с толпой сразу после начала стрельбы.

«Человек в камуфляжной форме с собакой, запечатленный на видео, отношения к органам внутренних дел не имеет», — заявила представительница МВД.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали 180. Здание концертного зала полностью выгорело, пожар ликвидировали спустя сутки.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Днем 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек. По данным ведомства, четверо из них были непосредственными участниками теракта. Их нашли в Брянской области и доставили в Москву. Они планировали пересечь границу с Украиной, уточняли в ФСБ. В СК обещали арестовать подозреваемых в ближайшее время.

24 марта объявлен днем общенационального траура.