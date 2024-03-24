 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

В МВД ответили на сообщения о недолжной реакции на теракт в «Крокусе»

В МВД опровергли сообщения о недолжной реакции на теракт в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Полиция прибыла в «Крокус» через пять минут после сигнала о стрельбе в дежурную часть, сообщили в МВД. Там также опровергли связь с органами внутренних дел якобы охранника со служебной собакой на видеозаписи Baza
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Полицейские прибыли в «Крокус Сити Холл» через пять минут после поступления в дежурную часть информации о стрельбе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, не уточнив конкретное время получения заявки.

Она также прокомментировала публикации о недолжном реагировании полицейских на события в «Крокус Сити Холле». Телеграм-канал Baza публиковал видеозапись, на которой мужчина с собакой, которого канал назвал охранником, уходит вместе с толпой сразу после начала стрельбы.

«Человек в камуфляжной форме с собакой, запечатленный на видео, отношения к органам внутренних дел не имеет», — заявила представительница МВД.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали 180. Здание концертного зала полностью выгорело, пожар ликвидировали спустя сутки.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Днем 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек. По данным ведомства, четверо из них были непосредственными участниками теракта. Их нашли в Брянской области и доставили в Москву. Они планировали пересечь границу с Украиной, уточняли в ФСБ. В СК обещали арестовать подозреваемых в ближайшее время.

24 марта объявлен днем общенационального траура.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Московская область Крокус Сити Холл теракт МВД Ирина Волк
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
В Ереване возбудили дело о терроризме после нападения на здание полиции Политика, 20:20
Воронежский губернатор второй раз за день объявил опасность атаки дронов Политика, 20:07
Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района Политика, 20:05
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 19:55
Синоптик пообещал майскую погоду на следующих выходных в Москве Общество, 19:42
Спасатели разобрали свыше 400 куб. м обрушившихся конструкций в «Крокусе» Общество, 19:24
Стало известно, кто страховал «Крокус Сити Холл» Финансы, 19:15
В Венгрии на ралли автомобиль врезался в зрителей, убив четырех человек Спорт, 19:10
В МВД ответили на сообщения о недолжной реакции на теракт в «Крокусе» Общество, 19:05
Над Белгородской областью сбили 22 снаряда, запущенных из Vampire Политика, 18:50
Спецназ в Ереване обезвредил вооруженного мужчину в здании полиции Общество, 18:32
Как выглядит мемориал на месте теракта в «Крокус Сити Холле» Общество, 18:27
Телеведущий Виктор Гусев рассказал о спасении из «Крокус Сити Холла» Спорт, 18:08
Путин почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» Политика, 18:04