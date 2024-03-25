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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Москве закрыли все торговые центры Vegas

В Москве закрыли все торговые центры Vegas после теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

В Москве временно закрыли все торгово-развлекательные центры «Vegas» — «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское», сообщается в телеграм-канале торговой сети.

«Уважаемые посетители! Сегодня, 25 марта, все ТРК VEGAS временно закрыты», — говорится в сообщении.

Пресс-служба сети пообещала рассказать, когда можно будет снова посетить торгово-развлекательные комплексы.

«Vegas Крокус Сити» находится в 700 м от концертного зала «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел теракт. «Vegas Кунцево» расположен на 56-м км МКАД на восток от Москвы, «Vegas Каширское» — на 24-м км МКАД на юге от Москвы.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, более 180 пострадали.

После произошедшего российские власти вместе с представителями бизнеса рассматривают возможность размещения вооруженной охраны на входах в московские торговые центры, сообщил президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров. По его словам, речь идет о сотрудниках «Росгвардии», полиции, вневедомственной охраны и ЧОПов с лицензиями на использование оружия.

Окончательное решение относительно мер по усилению безопасности на торговых объектах озвучат уже в начале недели, рассказал Шакиров. Сейчас ТЦ сами усиливают безопасность в оперативном порядке, например выставляя дополнительную охрану и применяя металлоискатели, объяснил глава СТЦ.

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Москва торговые центры «Крокус Сити Холл»
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