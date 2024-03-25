Обвиняемый в теракте в «Крокусе» опубликовал фото из Стамбула за месяц до ЧП

У террориста из «Крокуса» нашли фото из Турции за месяц до теракта

Шамсидин Фаридуни (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Один из обвиняемых в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидин Фаридуни за месяц до произошедшего был в Турции. В его аккаунте в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) нашли восемь фотографии из Стамбула. На фото обратило внимание агентство «РИА Новости».

Фото были сделаны 23 февраля, на некоторых из них указана геолокация «Аксарай, Стамбул». На фотографиях есть изображения самого Фаридуни, еды и местных достопримечательностей, например мечеть Фатих.

Источник «Известий» сообщил, что двое обвиняемых в теракте получили инструкции во время поездки в Турцию, остальных участников могли завербовать на территории России. Сам Фаридуни рассказывал на допросе, что прибыл в Россию из Турции 4 марта.

Вечером 22 марта четверо вооруженных людей в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокуса». Участники нападения также подожгли концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник». В итоге помещение полностью выгорело, над ним обвалилась крыша. Число погибших, по последним данным, составляет 137 человек, пострадавших 182.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). 11 подозреваемых были задержаны на следующий день после произошедшего, четверо из них — непосредственные участники стрельбы. 24 марта суд в Москве арестовал четырех фигурантов, в том числе Фаридуни. Задержанным предъявили обвинения в терроризме (ст. 205 УК). Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса предусматривает пожизненное лишение свободы.