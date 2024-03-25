МЧС: неизвестные пытались поджечь магазины товаров для военных в Новосибирске

Неизвестные пытались поджечь магазины товаров для военных в Новосибирске

В Новосибирске 23 марта неизвестные попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих. Об этом сообщил начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов во время оперативного совещания областного правительства, передает портал «Сибкрай».

Попытки поджога предприняли ночью, добавил Орлов. Он уточнил, что огонь не успел распространиться, никто не пострадал.

В марте 2023 года неизвестные в Новосибирске попытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине.

Как сообщил глава администрации Советского района города Дмитрий Оленников, злоумышленники разбили окно и попытались бросить в него горящую ветошь. Однако возгорание оперативно потушили, здание получило незначительные повреждения.