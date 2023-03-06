В Новосибирске подожгли центр сбора гумпомощи для участников спецоперации

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Неизвестные в Новосибирске попытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Советского района города Дмитрий Оленников.

Здание ресурсного центра общественных объединений на улице Новоморской получило незначительные повреждения. «Разбили окно и пытались бросить [горящую] ветошь. Окно разбито, потушили мгновенно», — рассказал Оленников. По его словам, в течение пяти минут после происшествия на место прибыла охрана. Виновников пока не задержали.

Изданию «НГС» в ресурсном центре подтвердили попытку поджога. «Сейчас ведется проверка, результаты будут известны, — сообщили в организации. — Какие версии будут отрабатывать, пока затрудняемся сказать».

В пресс-службе регионального управления МЧС РБК заявили, что по адресу ресурсного центра в пожарную службу звонки не поступали. «НДН.инфо» со ссылкой на сводку агентства безопасности «Гвардия» (охранное предприятие) уточняет, что на вызов прибыли бойцы ГБР-2. «Забравшись внутрь, при помощи снега они потушили горевшую на полу тряпку и занимавшийся огнем угол стола. Вызывать на место происшествия пожарных они не стали, поскольку горение ими было ликвидировано», — пояснили в «Гвардии».