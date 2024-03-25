На отдававшую соцжилье не нуждающимся хабаровскую чиновницу завели дело

В Хабаровском крае завели дело на чиновницу за махинации с соцжильем на ₽20 млн

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении экс-начальницы отдела по управлению муниципальным имуществом администрации поселения Ванино, которая передавала соцжилье по договору найма людям, не имеющим на него права. Об этом сообщило управление генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

О ситуации с муниципальным жильем в поселке стало известно после того, как местные жители обратились в Генеральную прокуратуру, отметили в ведомстве.

По итогам проверки выяснилось, что экс-чиновница с января 2022 года по сентябрь 2023-го передала 15 квартир по договору социального найма гражданам, не имеющим права на их получение.

Своими действиями чиновница нарушила права 39 человек, которые состоят на учете как нуждающиеся в жилье, сообщили в прокуратуре. Некоторые из них являются детьми-сиротами, другие имеют многодетные семьи.

После проверки было возбуждено уголовное дело уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Виновным по ней грозит до десяти лет лишения свободы.

Прокуратура направила в суд шесть исков с требованием аннулировать договоры социального найма. Девять других направлены на взыскание рыночной стоимости жилья на общую сумму 19,7 млн руб., сообщили в ведомстве.

Экс-чиновница потеряла место работы из-за утраты доверия, так как выяснилось, что диплом о высшем образовании, который она предоставила, был поддельным, добавили в прокуратуре. По этой причине в отношении женщины ранее завели еще одно уголовное дело.