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Корабли Тихоокеанского флота отработали уничтожение субмарины

Корабли Тихоокеанского флота отработали уничтожение субмарины в Японском море

Группа кораблей Тихоокеанского флота провела в Японском море учения, в рамках которых отработала поиск, обнаружение и уничтожение подводной лодки условного противника, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу флота.

В маневрах участвовали экипажи корвета «Совершенный», малых противолодочных кораблей «Метель» и «Кореец». Группа обнаружила акустический след «вражеской» субмарины, роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка «Волхов». Экипаж последней незадолго до этого выстрелил из ракетного комплекса «Калибр-ПЛ».

Когда подлодка была обнаружена, корабли отработали тактические элементы ведения морского боя с субмариной при активном противодействии и попытках уйти от преследования.

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Накануне в рамках учений в Японском море четыре ракетных катера «Р-11», «Р-18» «Р-20» и «Р-24» отработали организацию нанесения совместного ракетного удара по надводному кораблю условного противника.

Согласно замыслу, «вражеский» корабль приблизился к территориальным водам России, после чего его экипаж запустил ракету в сторону пункта базирования кораблей и объектов инфраструктуры. Дежурные расчеты ПВО флота отразили ракетный удар по этому пункту.

Ударная группа из катеров получила команду атаковать корабль условного противника, который изменил курс и пытался уйти от преследования. Ракетные катера условно нанесли ракетный удар четырьмя ракетами «Москит» по морской цели, имитирующей этот корабль. Ракетное оружие при этом не применялось.

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В пресс-службе Восточного военного округа подчеркнули, что учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки флота.

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Теги
учения Тихоокеанский флот Японское море
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