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Общество ,  
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Власти объяснили взрыв в Нижнем Новгороде

Власти: взрыв в Нижнем Новгороде произошел из-за аварии на высоковольтной линии

Взрыв в Нижнем Новгороде, видеозапись с которым появилась в Сети, произошел из-за аварии на высоковольтной линии электропередач, сообщил в телеграм-канале мэр города Юрий Шалабаев.

Он уточнил, что авария произошла в микрорайоне Сортировочный.

«Произошла техническая авария на высоковольтной линии 110 Вольт. Система электроснабжения в автоматическом режиме переключилась на резервную. <...>
У жителей микрорайона электроснабжение не прерывалось и на данный момент поступает в полном объеме», — написал он, добавив, что последствия уже устраняют специалисты ПАО «Россети».

В компании «Нижновэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»), которая обеспечивает электроэнергией микрорайон, РБК сообщили, что высоковольтная линия Кировская-РОС отключилась около 20:41 из-за короткого замыкания на опоре. Повреждения получил изолятор, однако энергоснабжение потребителей не прекращалось благодаря автоматическому включению резервных источников питания.

«В настоящее время электроснабжение в филиале Нижновэнерго подается в штатном режиме, отключенных потребителей нет. <...> Бригада энергетиков филиала проводит осмотр линии электропередачи для выяснения причины технологического нарушения», — заявили в компании.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области РБК сообщили, что уточняют информацию.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Нижегородской области.

Видеозапись с моментов взрыва появилась в Сети вечером 24 мая. Ее опубликовал, в частности, телеграм-канал «112». На видеозаписи видна вспышка, за ней следует громкий звук взрыва.

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