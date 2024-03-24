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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Суд об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокусе» закроют от публики

Суд об аресте первого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» закроют от публики
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Обвиняемый в теракте в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; Саидакрами Рачабализода в зале Басманного суда
Обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле» Саидакрами Рачабализода в зале Басманного суда (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте первого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в закрытом режиме, передает корреспондент РБК.

Речь идет об аресте Далерджона Мирзоева. Вместе с ним в суд доставлен второй обвиняемый — Саидакрами Муродали Рачабализода. В нападении участвовали четверо террористов, всего в рамках дела задержаны 11 человек.

Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана, у него есть четверо несовершеннолетних детей. В России у него была временная регистрация на три месяца, но она истекла.

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Фото:СК РФ

22 марта около 20:00 четверо вооруженных мужчин в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». Погибли по меньшей мере 137 человек, сообщил вечером 24 марта Следственный комитет, 180 человек пострадали.

Ведомство возбудило уголовное дело о терроризме (ст. 205 УК). Соответствующая статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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«Крокус Сити Холл» закрытие арест
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