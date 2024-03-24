Суд об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокусе» закроют от публики
Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте первого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в закрытом режиме, передает корреспондент РБК.
Речь идет об аресте Далерджона Мирзоева. Вместе с ним в суд доставлен второй обвиняемый — Саидакрами Муродали Рачабализода. В нападении участвовали четверо террористов, всего в рамках дела задержаны 11 человек.
Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана, у него есть четверо несовершеннолетних детей. В России у него была временная регистрация на три месяца, но она истекла.
22 марта около 20:00 четверо вооруженных мужчин в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». Погибли по меньшей мере 137 человек, сообщил вечером 24 марта Следственный комитет, 180 человек пострадали.
Ведомство возбудило уголовное дело о терроризме (ст. 205 УК). Соответствующая статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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