Суд об аресте первого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» закроют от публики

Суд об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокусе» закроют от публики

Обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле» Саидакрами Рачабализода в зале Басманного суда (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте первого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в закрытом режиме, передает корреспондент РБК.

Речь идет об аресте Далерджона Мирзоева. Вместе с ним в суд доставлен второй обвиняемый — Саидакрами Муродали Рачабализода. В нападении участвовали четверо террористов, всего в рамках дела задержаны 11 человек.

Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана, у него есть четверо несовершеннолетних детей. В России у него была временная регистрация на три месяца, но она истекла.

22 марта около 20:00 четверо вооруженных мужчин в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». Погибли по меньшей мере 137 человек, сообщил вечером 24 марта Следственный комитет, 180 человек пострадали.

Ведомство возбудило уголовное дело о терроризме (ст. 205 УК). Соответствующая статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.