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Политика ,  
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Новым премьером Ирландии станет Саймон Харрис

Новым премьером Ирландии станет экс-министр науки Саймон Харрис

Министр высшего образования, науки и инноваций Ирландии Саймон Харрис утвержден в качестве нового лидера партии «Фине гэл» (Fine Gael), которая входит в коалиционное правительство. Таким образом, он займет пост премьера республики, сообщил министр по делам предпринимательства, торговли и занятости Саймон Коувени по итогам партийного заседания в городе Атлон.

«Саймон Харрис идеально подходит для того, чтобы вести эту партию вперед», — приводит его слова Sky News.

Харрис выступил с первой речью перед собравшимися. Он назвал свое вступление в должность моментом для «перезагрузки» партии. «Для меня большая честь... принять руководство этой великой партией», — сказал Харрис.

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Он пообещал помочь малому бизнесу после прихода к власти. Также политик отметил, что намерен сосредоточиться на обеспечении законности и порядка в республике, и решить проблемы с миграцией.

Харрису 37 лет. Он был единственным кандидатом на должность премьера, так как никто другой не стал претендовать на этот пост, отмечает Sky News. Таким образом, Харрис станет самым молодым главой правительства в истории республики. Официально премьера должны избрать на должность 9 апреля, уточняет Reuters.

Харрис стал министром высшего образования, науки и инноваций Ирландии в 2020 году. Он вступает в должность премьера менее чем за год до парламентских выборов в стране, отмечает Reuters.

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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил о намерении уйти в отставку 20 марта. Он возглавлял правительство с декабря 2022 года, это был его второй срок. Лидером либерально-консервативной «Фине Гэл» Варадкар был с 2017 года.

Свой уход премьер объявил личными и политическими причинами, не раскрыв деталей.

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