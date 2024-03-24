Протестующие пролетели над домом Нетаньяху. Видео
В Израиле протестующие пролетели на парапланах над резиденцией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху с плакатами, на которых написано, что политик несет ответственность за нападение на сектор Газа.
Израильская оппозиция призвала премьера подать в отставку практически сразу после атаки ХАМАС. Тогда же резко упали рейтинги партии Нетаньяху.
Тель-Авив неоднократно заявлял, что война окончится лишь при условии полного уничтожения ХАМАС и освобождения всех заложников. Премьер называл это «священной миссией».
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