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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Протестующие пролетели над домом Нетаньяху. Видео

Израильские протестующие пролетели с плакатами над резиденцией Нетаньяху
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Протестующие пролетели над домом Нетаньяху. Видео
Video

В Израиле протестующие пролетели на парапланах над резиденцией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху с плакатами, на которых написано, что политик несет ответственность за нападение на сектор Газа.

Израильская оппозиция призвала премьера подать в отставку практически сразу после атаки ХАМАС. Тогда же резко упали рейтинги партии Нетаньяху.

Тель-Авив неоднократно заявлял, что война окончится лишь при условии полного уничтожения ХАМАС и освобождения всех заложников. Премьер называл это «священной миссией».

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Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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