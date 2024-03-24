Гостям «Крокуса» начали выдавать оставленные при теракте вещи. Видео

Людям начали выдавать вещи, оставленные в гардеробе при теракте в «Крокусе»

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Посетителям «Крокус Сити Холла» выдают вещи, которые они оставили в гардеробе во время теракта 22 марта. Тогда в здание ворвались вооруженные боевики, открыли огонь, а после устроили пожар. Люди выбегали из «Крокуса» без курток и личных вещей.

По последним данным, жертвами теракта стали 137 человек, более 180 пострадали. Спасатели продолжают разбор завалов.