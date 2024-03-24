 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Гостям «Крокуса» начали выдавать оставленные при теракте вещи. Видео

Людям начали выдавать вещи, оставленные в гардеробе при теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Гостям «Крокуса» начали выдавать оставленные при теракте вещи. Видео
Video

Посетителям «Крокус Сити Холла» выдают вещи, которые они оставили в гардеробе во время теракта 22 марта. Тогда в здание ворвались вооруженные боевики, открыли огонь, а после устроили пожар. Люди выбегали из «Крокуса» без курток и личных вещей.

По последним данным, жертвами теракта стали 137 человек, более 180 пострадали. Спасатели продолжают разбор завалов.

Еще два подростка рассказали, как эвакуировали людей во время теракта
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Опубликованы фотографии обвиняемого в теракте из зала суда

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Опубликованы обновленные списки пострадавших в теракте

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Теги
«Крокус Сити Холл» теракт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Суд арестовал первого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Общество, 23:19
Суд об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокусе» закроют от публики Общество, 23:15
Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в суде. Фоторепортаж Общество, 23:11 
Новым премьером Ирландии станет Саймон Харрис Политика, 22:59
Протестующие пролетели над домом Нетаньяху. Видео Общество, 22:35
МЧС обновило список с опознанными погибшими в «Крокус Сити Холле» Общество, 22:32
На Земле началась сильная магнитная буря после вспышки на Солнце Общество, 22:25
Суд назвал имена фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Общество, 22:22
Макрон созвал заседание совета по обороне после теракта в «Крокусе» Политика, 22:20
Al Mayadeen сообщил об ударе по авиабазе США в Сирии Политика, 22:04
Гостям «Крокуса» начали выдавать оставленные при теракте вещи. Видео Общество, 22:02
Bloomberg рассказал о «втором дыхании» для угля Экономика, 21:55
В «Крокус Сити Холле» предупредили о рисках мошенничества Общество, 21:52
Еще два подростка рассказали, как эвакуировали людей во время теракта Общество, 21:33