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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Фотограф рассказал, как снял кадры начала нападения на «Крокус»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Фотограф рассказал, как снял кадры начала нападения на «Крокус»
Video

Фотограф, видеограф Кирилл Смольянинов рассказал РБК, что снимал посетителей концерта «Пикника», когда в здание «Крокус Сити Холла» ворвались террористы. После он не остановил запись — и снял момент начала нападения.

Кирилл находился у главного входа и хотел заснять людей, которые фотографировались на фоне прессволла с афишей концерта, а после услышал шум. «Я сперва думал, что это некий перформанс. «Пикник» всегда делает какие-то шоу. <...> Потом слышу — нет, это реальные выстрелы. <...> А все равно камеру держал», — сказал он.

Фотограф рассказал, что у него больные ноги, поэтому на видео кажется, что он никуда не спешил. Спускаться по лестнице из-за здоровья не получилось, поэтому он залез на эскалатор: «Он железный, все-таки это какая-никакая защита».

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«Потом по мне начали стрелять, когда я поднимался на эскалаторе, получил травму, обрезал палец. Я не знаю почему, после того как постреляли, они, видимо, успокоились, и я опять вылез и подснял то, что уже внизу происходит», — продолжил Кирилл.

Когда он услышал, что террористы зашли в зал, то «заглянул» в него, но понял, что «туда соваться не стоит». Вместе с толпой он вышел на улицу через самый дальний зал от главного входа в «Крокус Сити Холле».

Позднее, когда все утихло, он вернулся за вещами, но их уже не было. Он помог раненому человеку и встретил своего знакомого. «Там уже приехала полиция, прошло уже, наверное, минут 40», — заключил Кирилл.

Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, 180 пострадали. Спасатели продолжают поисковые работы. В России 24 марта объявлен днем общенационального траура по жертвам нападения.

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