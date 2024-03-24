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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Задержание подозреваемого в нападении на «Крокус». Видео

Появились кадры задержания подозреваемого в нападении на «Крокус»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Задержание подозреваемого в нападении на «Крокус». Видео
Video

Опубликованы новые кадры задержания подозреваемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». На видео вооруженная группа допрашивает мужчину в лесу.

23 марта Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в нападении на посетителей «Крокус Сити Холла» в районе деревни Хацунь в Брянской области. Автомобиль, в котором ехали подозреваемые, не остановился по требованию полиции. Водитель попытался скрыться, силовики открыли огонь.

Всего в связи с терактом задержаны 11 человек, четверых поймали в Брянской области.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

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