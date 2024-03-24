Задержание подозреваемого в нападении на «Крокус». Видео
Опубликованы новые кадры задержания подозреваемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». На видео вооруженная группа допрашивает мужчину в лесу.
23 марта Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в нападении на посетителей «Крокус Сити Холла» в районе деревни Хацунь в Брянской области. Автомобиль, в котором ехали подозреваемые, не остановился по требованию полиции. Водитель попытался скрыться, силовики открыли огонь.
Всего в связи с терактом задержаны 11 человек, четверых поймали в Брянской области.
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