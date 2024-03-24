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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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«РИА Новости» сообщило о приостановке разбора завалов в «Крокусе»

«РИА Новости»: спасатели остановили разбор завалов в «Крокусе» до утра 24 марта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Спасатели остановили работы по разбору завалов после теракта в «Крокус сити холле» до утра 24 марта, сообщило «РИА Новости».

Работы были приостановлены из-за нехватки освещения, объяснили рабочие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для полного разбора завалов спасателям понадобится «еще несколько суток». «Сейчас есть сложность — затруднен доступ к стене, которую необходимо снести. В ближайшее время подъедет специальная малая техника, которая поможет очистить доступ и обеспечит спасателям проход. Это поможет продолжить поисковую операцию», — написал он в телеграм-канале.

В МЧС сообщили, что за день 23 марта спасатели разобрали более 90 куб. м завалов на месте происшествия.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Группа неизвестных ворвалась в здание, расстреляла находившихся там людей и скрылась. В момент начала теракта музыканты находились в гримерных комнатах, их удалось эвакуировать. Погибли 133 человека, еще 140 пострадали.

Концертный зал «Крокус Сити Холла» полностью выгорел, ночью обрушилась крыша. К вечеру 23 марта пожарные потушили открытое горение. Площадь пожара составляла 12,9 тыс. кв. м.

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«Крокус Сити Холл» Подмосковье теракт МЧС
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