Гостья «Крокуса» рассказала об эвакуации с ребенком-колясочником

Фото: СК РФ

Посетительница концерта группы «Пикник» Анна рассказала РБК, что люди помогли ей спустить с лестницы коляску с ребенком-инвалидом во время эвакуации из «Крокус Сити Холла» 22 марта.

Когда началась стрельба они с ребенком находились на втором этаже. Сначала они искали место, чтобы спрятаться, а после двинулись вместе с толпой в сторону лестницы. По громкой связи советовали не пользоваться лифтами при эвакуации.

«У меня ребенок-колясочник, я сначала хотела по пустой лестнице бежать, но увидела там внизу тело девушки. Тогда мы по другой лестнице пошли, и там нам люди помогли спуститься. <...> Без коляски мы бы не убежали», — сказала Анна.

Теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». В «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные боевики и открыли огонь. Произошло два взрыва, здание загорелось. СК завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК). По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 140 — пострадали, более 100 из них находятся в больнице.