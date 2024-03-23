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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Два волонтера «ЛизаАлерт» погибли при теракте в «Крокусе»

Два добровольца отряда «ЛизаАлерт» погибли при теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Татьяна Абдулова
Олег Павловский
Татьяна Абдулова
Олег Павловский
Татьяна Абдулова
(Фото: lizaalert.org)
Олег Павловский
(Фото: lizaalert.org)

Жертвами теракта в «Крокусе» стали два добровольца поискового отряда «ЛизаАлерт» из Ульяновской области — Олег Павловский (позывной «Гамлет») и Татьяна Абдулова (позывной «Злюка»), сообщила пресс-служба организации. Они пришли на концерт группы «Пикник».

«Олег был связистом в отряде и старшим поисковой группы, товарищем, на которого всегда можно было положиться. Татьяна — замечательная мама, поисковик и в прошлом инструктор Школы «ЛизаАлерт». Их вклад в поиск пропавших оставил след в истории отряда», — говорится в публикации. Председатель отряда Григорий Сергеев рассказал, что они познакомились в организации и переехали в Москву.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед выступлением группы «Пикник» 22 марта. Помощница директора группы до сих пор не вышла на связь. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 140 пострадали.

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Теги
«Лиза Алерт» погибшие «Крокус Сити Холл» волонтеры теракт
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