Два добровольца отряда «ЛизаАлерт» погибли при теракте в «Крокусе»

Два волонтера «ЛизаАлерт» погибли при теракте в «Крокусе»

Татьяна Абдулова (Фото: lizaalert.org) Олег Павловский (Фото: lizaalert.org)

Жертвами теракта в «Крокусе» стали два добровольца поискового отряда «ЛизаАлерт» из Ульяновской области — Олег Павловский (позывной «Гамлет») и Татьяна Абдулова (позывной «Злюка»), сообщила пресс-служба организации. Они пришли на концерт группы «Пикник».

«Олег был связистом в отряде и старшим поисковой группы, товарищем, на которого всегда можно было положиться. Татьяна — замечательная мама, поисковик и в прошлом инструктор Школы «ЛизаАлерт». Их вклад в поиск пропавших оставил след в истории отряда», — говорится в публикации. Председатель отряда Григорий Сергеев рассказал, что они познакомились в организации и переехали в Москву.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед выступлением группы «Пикник» 22 марта. Помощница директора группы до сих пор не вышла на связь. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 140 пострадали.