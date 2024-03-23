В России удвоили число звонков для заключенных

В России заключенные смогут в два раза чаще разговаривать по телефону

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Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в два раза количество телефонных разговоров, на которое имеют право заключенные. Документ опубликован на портале правовой информации, он вступит в силу через 180 дней.

Закон увеличивает число звонков, разрешенных заключенным в течение года, с шести до 12, продолжительность разговоров не должна превышать 15 минут.

Кроме того, документ дает содержащимся в СИЗО возможность дополнительного свидания с ребенком в месяц. Это коснется женщин с детьми до 14 лет и мужчинам, которые в одиночку воспитывают детей того же возраста. Сейчас им разрешено не более двух свиданий в месяц продолжительностью до трех часов каждое.

Проект закона в марте 2023 года разработал Минюст. Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов, комментируя предложение, подчеркнул, что оно не обеспечит гарантии прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных полностью. Он отметил, что у женщин есть безусловное право на дополнительное свидание, а у мужчин — только с оговоркой. По его словам, это «создает определенный дисбаланс прав по половому признаку». Член СПЧ Ева Меркачева добавила, что дополнительное свидание будет зависеть от руководства — «без воли следователя» его не будет.