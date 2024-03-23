Песков ответил на вопрос, планируется ли обращение Путина
Кремль сообщит, если будет обращение российского президента Владимира Путина из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы сообщим», — сказал Песков газете «Известия».
Ночью 23 марта в Rutube агентства «РИА Новости» появилось видео с анонсом трансляции обращения Путина. Позже агентство сообщило, что «ссылка на «трансляцию» обращения Путина в канале РИА Новости в Rutube была вызвана технической ошибкой».
Силовики и члены правительства доложили Путину о помощи пострадавшим и ходе расследования ночью 23 марта. Руководители ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии рассказали о работе следователей.
О помощи пострадавшим рассказал Путину глава МЧС Александр Куренков, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Опубликован список погибших в теракте
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео
Следователи обнаружили оружие и боеприпасы на месте трагедии