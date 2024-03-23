Песков пообещал сообщить, будет ли обращение Путина из-за теракта

Песков ответил на вопрос, планируется ли обращение Путина

Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Кремль сообщит, если будет обращение российского президента Владимира Путина из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы сообщим», — сказал Песков газете «Известия».

Ночью 23 марта в Rutube агентства «РИА Новости» появилось видео с анонсом трансляции обращения Путина. Позже агентство сообщило, что «ссылка на «трансляцию» обращения Путина в канале РИА Новости в Rutube была вызвана технической ошибкой».

Силовики и члены правительства доложили Путину о помощи пострадавшим и ходе расследования ночью 23 марта. Руководители ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии рассказали о работе следователей.

О помощи пострадавшим рассказал Путину глава МЧС Александр Куренков, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.