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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Песков ответил на вопрос, планируется ли обращение Путина

Песков пообещал сообщить, будет ли обращение Путина из-за теракта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Кремль сообщит, если будет обращение российского президента Владимира Путина из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы сообщим», — сказал Песков газете «Известия».

Ночью 23 марта в Rutube агентства «РИА Новости» появилось видео с анонсом трансляции обращения Путина. Позже агентство сообщило, что «ссылка на «трансляцию» обращения Путина в канале РИА Новости в Rutube была вызвана технической ошибкой».

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Силовики и члены правительства доложили Путину о помощи пострадавшим и ходе расследования ночью 23 марта. Руководители ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии рассказали о работе следователей. 

О помощи пострадавшим рассказал Путину глава МЧС Александр Куренков, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«Крокус Сити Холл» теракт взрыв Владимир Путин обращение
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