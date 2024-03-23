СК попросил очевидцев предоставить информацию о теракте в «Крокусе»
Следственный комитет просит людей, находившихся в момент теракта в помещениях «Крокус Сити Холла», а также всех очевидцев произошедшего передать ведомству всю имеющуюся информацию. Об этом говорится в сообщении СК в телеграм-канале.
Информацию можно передать по следующим телефонам:
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8-495-986-78-68 (Главное следственное управление СК),
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8-495-690-25-28 (Главное следственное управление СК по Москве),
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8-800-100-12-60 (Единая многоканальная линия СК).
Ведомство подчеркнуло, что свидетельства очевидцев нужны для детального восстановления полной картины происходившего в «Крокусе». Расследование уголовного тела по факту теракта лично контролирует председатель СК Александр Бастрыкин.
Глава ведомства выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Он поставил перед следователями задачу оперативно восстановить всю картину трагедии, добившись сурового и неотвратимого наказания всех причастных к этому нападению.
Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу вечером перед концертом группы «Пикник». Люди в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. Затем террористы подожгли концертный зал. В МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 12,9 тыс. кв. м.
Утром 23 марта ФСБ сообщило о задержании 11 подозреваемых по делу о теракте, в том числе четверых человек, которые принимали участие в теракте. СК уточнил, что четырех подозреваемых задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной. По данным депутата Александра Хинштейна, при задержании они вступили в перестрелку.
Как рассказал источник РБК в правоохранительных органах, анализ записей с видеокамер показал, что террористы хорошо ориентировались в здании «Крокуса». «Они заранее изучили схему передвижения и продумали пути отхода», — сказал он. По словам источника, террористы покинули здание «Крокус сити», смешавшись с толпой выбегающих из концертного зала посетителей.
Силовики на основе анализа действий террористов предполагают, что они могут иметь опыт боевых действий. «Очевидно, что нападавшие имели стрелковую подготовку: вели огонь одиночными выстрелами, либо короткими очередями, во время стрельбы передвигались профессионально», — отметил из собеседников РБК.
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