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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Пострадавших при теракте в «Крокусе» доставили в 12 больниц Москвы

Депздрав: пострадавших при теракте в «Крокусе» доставили в 12 больниц Москвы
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» госпитализировали в 12 больниц Москвы, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, передает ТАСС.

Изначально в работе с пострадавшими были задействованы семь ближайших «базовых взрослых больниц», после количество медучреждений увеличилось до 12.

По словам Хрипуна, к работе с пострадавшими привлечены «все главные специалисты». «Все необходимое есть, помощь оказывается», — добавил глава московского депздрава.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим в результате теракта завершена, врачи занимаются тяжелыми пациентами.

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Политика

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. В здании также раздавались взрывы, после чего начался пожар.

По словам Мурашко, после теракта были госпитализированы в общей сложности 115 человек, в том числе пятеро детей. Основные причины госпитализации — огнестрельные ранения, ожоги, отравления продуктами горения, переломы.

Глава Московской области Андрей Воробьев уточнял, что 60 взрослых пациентов и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.

По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиться.

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Теги
Крокус Сити Холл Москва больницы госпитализация департамент здравоохранения Москвы
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