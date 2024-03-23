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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Мурашко заявил о завершении основной экстренной работы с пострадавшими

Мурашко: основная работа по экстренной помощи пострадавшим в «Крокусе» завершена
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» завершена, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, продолжается работа именно с тяжелыми пациентами, все переходит в такой стабильный режим», — сказал он.

Министр также рассказал, что часть тяжелых пациентов будет переведена на лечение в федеральные клиники.

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Политика

Ранее Мурашко сообщал, что после нападения на «Крокус Сити Холл» в общей сложности 115 человек были доставлены в больницы, в том числе пятеро детей. Основные причины госпитализации — огнестрельные ранения, ожоги, отравления продуктами горения, переломы.

Глава Московской области Андрей Воробьев уточнял, что 60 взрослых пациентов и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта, в концертном зале должна была выступать группа «Пикник». По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. В здании также раздавались взрывы, в результате там произошел пожар.

По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиться.

Мурашко говорил, что медики были мобилизованы на место происшествия «фактически в считанные минуты». Он также отмечал, что донорской крови и препаратов для пострадавших при теракте достаточно.

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Михаил Мурашко Минздрав Крокус Сити Холл пострадавшие
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