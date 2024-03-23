В СК не подтвердили обнаружение взрывчатки на теле погибшего в «Крокусе»

В Следственном комитете не подтвердили сообщения об обнаружении взрывного устройства на теле одного из погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Не могу подтвердить информацию об обнаружении взрывного устройства на теле одного из погибших», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает ТАСС.

В СК рассказали, что в настоящий момент на месте происшествия идет работа по извлечению тел погибших, следователи их осматривают. С места теракта изымаются вещдоки, в том числе оружие и боеприпасы, а также записи с видеокамер. Проводятся генетические, баллистические и дактилоскопические экспертизы.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Источник РБК в правоохранительных органах сообщал, что по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия, также раздавались взрывы. После этого в здании начался пожар.

В Следственном комитете сообщили, что в результате театра погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиться. Госпитализированы были в общей сложности 115 человек, в том числе пятеро детей, отмечал министр здравоохранения Михаил Мурашко. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК).