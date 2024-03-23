СК опубликовал видео с автоматом и патронами после теракта в «Крокус Сити Холле»

СК опубликовал видео с оружием напавших на «Крокус Сити Холл»

С места нападения изъяты оружие и большое количество боеприпасов, сообщил СК. Проводятся генетические, баллистические и дактилоскопические экспертизы, изучаются записи с камер

Следственный комитет опубликовал в телеграм-канале видеозапись с места теракта в «Крокус Сити Холле», на которой продемонстрированы автомат и большое количество патронов.

Ведомство сообщило, что с места нападения изъяты оружие и боеприпасы. Проводятся генетические, баллистические и дактилоскопические экспертизы, также изучаются записи с камер видеонаблюдения.

По данным СК, в результате атаки погибли более 60 человек. МЧС опубликовало список 99 пострадавших по состоянию на 04:00 мск. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал о 115 госпитализированных.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом рок-группы «Пикник» произошла стрельба, затем начался пожар. Позднее его удалось локализовать. МЧС сообщало, что огнем охвачено около 13 тыс. кв. м.

Источник РБК рассказывал, что по меньшей мере пятеро нападавших в камуфляже ворвались в концертный зал и открыли огонь. СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (теракт). О произошедшем Владимиру Путинусообщили руководители ФСБ, СК, Росгвардии, МЧС, Минздрава.