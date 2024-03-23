В НИИ Склифосовского доставили 28 пострадавших при теракте в «Крокусе»

В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского доставили 28 пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную института.

«У нас всего 28 человек», — сказал собеседник агентства.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщал, что после теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализированы были в общей сложности 115 человек, в том числе пятеро детей.

По данным Минздрава Московской области, основные причины госпитализации — огнестрельные ранения, ожоги, отравления продуктами горения, переломы. Состояние более 15 госпитализированных оценивается как тяжелое.

Для родственников пострадавших работает горячая линия 8-499-251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в медучреждения Москвы.

Теракт произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и начали стрелять из автоматического оружия. Также в «Крокусе» были слышны взрывы. После нападения и стрельбы в здании концертного зала начался пожар.

ФСБ заявляла, что, по предварительным данным, в результате теракта погибли 40 человек. Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК).