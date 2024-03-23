Мурашко: после теракта в «Крокусе» госпитализировали 115 человек, из них 5 детей

Мурашко сообщил о состоянии госпитализированных после теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали 115 человек, в том числе пятеро детей, уточнил глава Минздрава. По его словам, один ребенок и 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали 115 человек, из них пятеро детей. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24».

Один ребенок и 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии, уточнил он.

«Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью», — сообщил также глава Минздрава.

Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что на данный момент почти все необходимые операции проведены. По ее словам, тяжелых больных перевели в реанимации.

Минздрав Московской области ранее опубликовал первые списки погибших и пострадавших при нападении. В первой версии было 37 человек, позже список расширили до 145 человек (в нем есть и направленные в московские больницы). При этом в обновленной версии списка есть повторы. ФСБ сообщала о 40 погибших и более сотни раненых.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник». По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и начали стрелять из автоматического оружия. В здании концертного зала начался пожар, произошло обрушение кровли.

По данным МЧС, пожар на данный момент локализован. Ведомство сообщало, что огнем охвачено 12,9 тыс. кв. м. СК возбудил дело о теракте.