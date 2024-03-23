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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Дептранс снял ограничения, введенные после атаки на «Крокус Сити»

Дептранс: органичения, которые были введены после атаки на «Крокус Сити», сняты
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Ограничения на движение на московских магистралях, которые были введены после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл», сняты, сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале.

Движение было перекрыто по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД, через съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону кольцевой автодороги, а также по съезду с Новорижского шоссе на внешнюю сторону магистрали. Кроме того, дептранс вводил ограничения на движение по Волоколамскому шоссе.

Минтранс ранее сообщал, что на объектах транспорта продолжает действовать максимально возможный (третий) уровень безопасности.

Какие меры приняты на транспорте после теракта в «Крокусе»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошла стрельба, после чего начался пожар. Источник РБК сообщил о как минимум пяти нападавших в камуфляже.

По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК).

Дептранс сообщал, что направил к «Крокусу» 10 автобусов особо большого класса «Мосгортранса». В ведомстве также заявили, что усилили досмотр пассажиров в метро.

Оператор платный автотрасс компания «Автодор» также усилила меры безопасности на всей сети дорог компании.

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