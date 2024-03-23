Соцфонд создал рабочую группу для помощи пострадавшим при теракте в Москве

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Социальный фонд России создал рабочую группу по оперативному оказанию соцподдержки пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба фонда в телеграм-канале.

«Все положенные меры поддержки будут назначены всем максимально оперативно», — заявил председатель Соцфонда Сергей Чирков.

По предварительным данным, в результате теракта погибли 40 человек, более 100 ранены, сообщила ранее ФСБ. Глава Московской области Андрей Воробьев уточнил, что госпитализирован 21 человек. По его словам, медики оценивают состояние большинства пострадавших как средней тяжести, пятеро — в тяжелом состоянии.

Минздрав сообщил, что на месте происшествия работают более 70 бригад скорой помощи, а также службы медицины катастроф. По данным ФМБА, на месте также дежурят бригады реаниматологов, хирургов и психологов.

Вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, после чего начался пожар. Источник РБК сообщил о как минимум пяти нападавших в камуфляже. Всего в зале могло находиться порядка 6,2 тыс. человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).