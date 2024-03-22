Глава МВД приехал на место теракта в «Крокус Сити»

Колокольцев приехал на место теракта в «Крокус Сити Холле»

Владимир Колокольцев (в центре) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев прибыл на место террористического акта в «Крокус Сити Холле», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале ведомства.

«Он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия», — уточнила она.

По предварительным данным, погибли 40 человек и более 100 пострадали, сообщила ФСБ. Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт.

На месте теракта работают спецслужбы: врачи, спасатели, полицейские и другие силовики. В небе летают вертолеты пожарных и медиков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате стрельбы и взрыва в «Крокус Сити Холле» более 20 человек госпитализированы. Всего в зале могли находиться около 6,2 тыс. человек. Примерно 50 машин скорой помощи были направлены к месту происшествия. Первые раненые уже доставлены в больницы.

Как минимум пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия, рассказал источник РБК в правоохранительных органах.

После нападения со стрельбой в «Крокус Сити Холле» начался пожар. Корреспондент РБК сообщил, что начала рушиться кровля. Силовики просят очевидцев отойти дальше от комплекса.

Вооруженное нападение произошло перед концертом группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00 мск. Как сообщил директор коллектива, музыканты не пострадали.