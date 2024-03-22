Колокольцев приехал на место теракта в «Крокус Сити Холле»
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев прибыл на место террористического акта в «Крокус Сити Холле», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале ведомства.
«Он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия», — уточнила она.
По предварительным данным, погибли 40 человек и более 100 пострадали, сообщила ФСБ. Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт.
На месте теракта работают спецслужбы: врачи, спасатели, полицейские и другие силовики. В небе летают вертолеты пожарных и медиков.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате стрельбы и взрыва в «Крокус Сити Холле» более 20 человек госпитализированы. Всего в зале могли находиться около 6,2 тыс. человек. Примерно 50 машин скорой помощи были направлены к месту происшествия. Первые раненые уже доставлены в больницы.
Как минимум пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия, рассказал источник РБК в правоохранительных органах.
После нападения со стрельбой в «Крокус Сити Холле» начался пожар. Корреспондент РБК сообщил, что начала рушиться кровля. Силовики просят очевидцев отойти дальше от комплекса.
Вооруженное нападение произошло перед концертом группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00 мск. Как сообщил директор коллектива, музыканты не пострадали.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться