Два вертолета отправили тушить огонь в «Крокус Сити Холле»
В тушении огня в «Крокус Сити Холле» задействовали авиацию. Об этом сообщило МЧС Московской области в телеграм-канале.
«Для тушения пожара в «Крокус Сити» задействована авиация. Два вертолета осуществляют сбросы воды на горящее здание», — говорится в сообщении.
Еще один вертолет вылетит для тушения огня позднее.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам источника РБК в правоохранительных органах, туда ворвались как минимум три человека в камуфляже и открыли огонь из автоматов. Телеграм-каналы Mash и Shot сообщают, что нападавших было пятеро.
В регионе открыли оперативный штаб, на место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться