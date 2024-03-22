МЧС: два вертолета тушат огонь в «Крокус Сити Холле»

Два вертолета отправили тушить огонь в «Крокус Сити Холле»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Video

В тушении огня в «Крокус Сити Холле» задействовали авиацию. Об этом сообщило МЧС Московской области в телеграм-канале.

«Для тушения пожара в «Крокус Сити» задействована авиация. Два вертолета осуществляют сбросы воды на горящее здание», — говорится в сообщении.

Еще один вертолет вылетит для тушения огня позднее.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам источника РБК в правоохранительных органах, туда ворвались как минимум три человека в камуфляже и открыли огонь из автоматов. Телеграм-каналы Mash и Shot сообщают, что нападавших было пятеро.

В регионе открыли оперативный штаб, на место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.