В больницы привезли пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В больницы в Москве привезли первых пострадавших во время взрывов и стрельбы в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил журналистам помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

В частности, двое пострадавших в состоянии средней тяжести были госпитализированы в центр кардиологии.

Стрельбу в «Крокус Сити Холле» открыли неизвестные люди в камуфляже. У них было автоматическое оружие. После стрельбы начался пожар.

На месте работают спасатели, пожарные и силовики.