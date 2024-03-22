В больницы привезли пострадавших в «Крокус Сити Холле»
В больницы в Москве привезли первых пострадавших во время взрывов и стрельбы в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил журналистам помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
В частности, двое пострадавших в состоянии средней тяжести были госпитализированы в центр кардиологии.
Стрельбу в «Крокус Сити Холле» открыли неизвестные люди в камуфляже. У них было автоматическое оружие. После стрельбы начался пожар.
На месте работают спасатели, пожарные и силовики.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться