 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Маркетплейсы ответили на слова Пушилина о заходе в ДНР в ближайшее время

Ozon и Wildberries ответили на слова Пушилина о скором появлении на Донбассе
Ozon OZON ₽3 463,5 -2,17% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

У Wildberries и Ozon нет собственных и партнерских логистических центров, а также пунктов выдачи заказов в новых регионах России, компании сейчас сконцентрированы в первую очередь на развитии инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили РБК в компаниях.

«С точки зрения развития логистики в 2024 году мы в, первую очередь, сконцентрированы на Дальнем Востоке, удаленных территориях Сибири, а также активно занимаемся развитием малых городов и поселков», — сказал РБК представитель Ozon.

Похожие приоритеты на ближайшее будущее и у Wildberries, сообщил РБК представитель маркетплейса.

«В компании утвержден инвестиционный план на 2024-2026 годы, который мы поступательно реализовываем. Сейчас приоритетное внимание компании сконцентрировано на строительстве торгово-логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке, в Сибири, в малых населенных пунктах», — пояснил собеседник.

Пушилин сообщил о скором «заходе» маркетплейсов в Донбасс
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время два маркетплейса начнут в регионе работу. По его словам, они также собрались выйти на рынок в Луганской Народной республике (ЛНР).

«В частности, по Ozon и Wildberries уже принято [решение] по заходу на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Рассчитываем [на начало работы маркетплейсов] в самое ближайшее время», — сказал он, добавив, что запросы на предоставление помещений и офисов уже получены.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Сейчас, уточнил главы региона, идет «проработка технической составляющей».

Донецкая и Луганская народные республики вместе с Запорожской и Херсонской областями вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдума.

«Мы теряем станцию». На Украине рассказали о состоянии крупнейшей ГЭС после ударов

Кологривый в суде заявил о «несоизмеримо жестком наказании». Видео

Глава МИД Польши раскритиковал перспективы вступления Украины в НАТО

Власти Украины заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики. Что известно

Опубликованы фото последствий обстрела Белгорода

Вашингтон призвал Киев прекратить обстрелы России. Подробности

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Как менялся средний лимит россиян по кредитным картам. Инфографика

Набиуллина объяснила, в какой валюте лучше хранить сбережения
Теги
Денис Пушилин Wildberries OZON Донбасс ДНР маркетплейс
Материалы по теме
Пушилин сообщил о скором «заходе» маркетплейсов в Донбасс
Бизнес
ФАС оценила доли Wildberries и Ozon на рынке
Бизнес
Ozon и Wildberries признали коллективными монополистами. Что это значит
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 16:14
Нападение на «Крокус Сити Холл». Спецэфир телеканала РБК Общество, 21:11
К «Крокус Сити Холлу» отправили полсотни бригад скорой помощи Общество, 21:08
Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл». Главное Общество, 21:06
Трамп проведет размещение своей соцсети Truth Social на бирже Инвестиции, 21:06
Какие магазины чаще всего открывают в новостройках РБК и ПИК, 21:06
Появились кадры пожара в «Крокус Сити Холле» после стрельбы Общество, 20:59
В Подмосковье создали оперативный штаб после стрельбы в «Крокусе»⁠ Общество, 20:52
Проведите аудит своей жизни
Курс Р. Гандапаса и 40+ других в Уроках Легенд
Подробнее
В «Крокус Сити Холл» после стрельбы начался пожар Общество, 20:51
В «Крокус Сити Холл» ворвались трое в камуфляже Общество, 20:49
Маркетплейсы ответили на слова Пушилина о заходе в ДНР в ближайшее время Бизнес, 20:44
Очевидцы рассказали о стрельбе в «Крокус Сити Холле» Общество, 20:43
Росстат уточнил оценку численности населения России Экономика, 20:39
Кадры стрельбы и эвакуации в «Крокус Сити Холле» Общество, 20:38
Правительство против бойкота Игр. Но не все федерации согласны Спорт, 20:25