Ozon и Wildberries ответили на слова Пушилина о скором появлении на Донбассе

Маркетплейсы ответили на слова Пушилина о заходе в ДНР в ближайшее время

Фото: Андрей Любимов / РБК

У Wildberries и Ozon нет собственных и партнерских логистических центров, а также пунктов выдачи заказов в новых регионах России, компании сейчас сконцентрированы в первую очередь на развитии инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили РБК в компаниях.

«С точки зрения развития логистики в 2024 году мы в, первую очередь, сконцентрированы на Дальнем Востоке, удаленных территориях Сибири, а также активно занимаемся развитием малых городов и поселков», — сказал РБК представитель Ozon.

Похожие приоритеты на ближайшее будущее и у Wildberries, сообщил РБК представитель маркетплейса.

«В компании утвержден инвестиционный план на 2024-2026 годы, который мы поступательно реализовываем. Сейчас приоритетное внимание компании сконцентрировано на строительстве торгово-логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке, в Сибири, в малых населенных пунктах», — пояснил собеседник.

Ранее глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время два маркетплейса начнут в регионе работу. По его словам, они также собрались выйти на рынок в Луганской Народной республике (ЛНР).

«В частности, по Ozon и Wildberries уже принято [решение] по заходу на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Рассчитываем [на начало работы маркетплейсов] в самое ближайшее время», — сказал он, добавив, что запросы на предоставление помещений и офисов уже получены.

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Сейчас, уточнил главы региона, идет «проработка технической составляющей».

Донецкая и Луганская народные республики вместе с Запорожской и Херсонской областями вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдума.