Утонувшая в машине свояченица лидера республиканцев в сенате США была пьяна

Утонувшая в машине свояченица лидера республиканцев в сенате была пьяна

Анжела Чао (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

Анжела Чао, свояченица лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, утонувшая в феврале в пруду в собственном автомобиле, была пьяна, сообщает ABC News со ссылкой на результаты расследования шерифа округа Бланко (штат Техас).

Чао, которая была генеральным директором судоходной компании Foremost Group и президентом благотворительного фонда Foremost Foundation, погибла в ночь на 11 февраля.

В отчете, опубликованном офисом шерифа, сказано, что после торжественного ужина на ранчо неподалеку от Джонсон-Сити Чао села в свою Tesla. Она попыталась уехать, однако машина скатилась в пруд, расположенный неподалеку от гостевого домика. Люди, присутствовавшие на мероприятии, попытались вытащить 50-летнюю Чао из автомобиля самостоятельно, а также вызвали спасателей.

На место прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Они вошли в пруд, разбили окно машины со стороны водителя и вытащили Чао из нее. Женщину доставили на берег, где медики констатировали ее смерть.

Токсикологический тест показал, что концентрация алкоголя в крови Чао в момент смерти составила 0,233 г на 100 мл. Это почти втрое выше нормы, разрешенной при вождении в Техасе (0,08), говорится в отчете.

Семья Чао в 1950-х годах эмигрировала в США из Китая. Ее старшая сестра, Элейн Чао, вышла замуж за Макконнелла. При президенте Дональде Трампе Элейн Чао занимала должность министра транспорта (2017–2021). В годы правления Джорджа Буша-младшего она была министром труда (2001–2009).