Лидеры республиканцев Канзаса извинились за избиение чучела Байдена

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Глава комитета Республиканской партии в штата Канзас извинилась за поведение однопартийцев, которые на мероприятии избили чучело, похожее на президента США Джо Байдена, сообщает The New York Times.

В Оверленд-Парке — втором по населению городе штата — прошло мероприятие по сбору средств Республиканской партии округа Джонсон, его назвали «грандиозной вечеринкой». На видео, которое появилось в Сети после этой встречи, республиканцы пинают манекен, который обычно используется для тренировок по самообороне, с маской, напоминающей лицо Байдена.

«Маска вызвала сожаление, ее сняли. Никто не собирал и не вымогал никаких средств или пожертвований в обмен на использование тренажера», — сказала глава комитета партии в округе Джонсон Мария Холидей. Она пояснила, что манекен на мероприятии стоял у стенда для обработки приемов самообороны.

Майкл Кукельман, который ранее был лидером республиканцев штата, заявил, что «подавляющее большинство республиканцев в Канзасе испытывают отвращение» к этому поступку. «Я не согласен с политикой президента Байдена, но он такой же человек», — добавил Кукельман.

Глава комитета Демократической партии в Канзасе Жанна Репасс также осудила инцидент, подчеркнув, что «нет никаких оправданий для насилия» в отношении президента, политического оппонента или кого-то еще.

И Байден, и экс-президент Дональд Трамп борются за право баллотироваться в президенты на выборах 2024 года. Джо Байден лидирует среди демократов, а Дональд Трамп остался единственным претендентом от Республиканской партии. На президентских выборах в 2020 году в Канзасе победил Дональд Трамп.